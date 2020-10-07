محمد صلاح يرفض تولى مدرب مصرى مهمة تدريب الأهلى والزمالك

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جدة - عمرو شويل أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق أنه ضد تولى مدرب مصرى القيادة الفنية للأهلى أو الزمالك ، منعا لإتهامه بالتعاطف ، مشيرا إلى أن المدرب الأجنبى الأفضل لكلا الفريقين فى هذا التوقيت ، وذلك فى تصريحات لبرنامج بى أون تايم الذى يذاع على قناة أوت تايم سبورتس.
و قال محمد صلاح أنه كان يتمنى أن يلعب بجوار عبد الله السعيد و عمر جابر نجما بيراميدز ، و من الأهلى أشاد باللاعب محمد هانى مؤكدا على أنه يحب طريقة لعبه و يراه لاعبا جيدا فى مركزه و هو نفس مركز صلاح فى الزمالك فى فترة الثمانينات .
و أشار محمد صلاح أن تطبيق الفار ظلم عدد من الأندية فى الدورى هذا الموسم ، مؤكدا على حزنه على نادى أسوان فى ظل العروض القوية التى قدمها هذا الموسم .
و يرى محمد صلاح أن حلمى طولان مدرب إنبى أفضل مدرب هذا الموسم بعيدا عن الأهلى و الزمالك ، مشيرا إلى أنه كان يتمنى إستمرار البرازيلى الأسبق باكيتا فى قيادة الزمالك .
كما قال محمد صلاح فى تصريحات تليفزيونية سابقة أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الحالي للفريق الأبيض يحب اللاعبين الذين يجيدون الدفاع، قائلاً فى تصريحات تليفزيونية: "شخصية باتشيكو تجعله يميل للاعب الذي يجيد الدفاع وتحدثت مع مصطفى فتحي فور تعيين باتشيكو مدربا وقلت له لا تحزن وسوف تحصل على فرصتك عندما تجيد الدفاع".
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