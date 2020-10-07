شكرا لقرائتكم رجب بكار يوقع عقود الانتقال لصفوف الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز، على عقود الانتقال لصفوف نادي الزمالك، بدء من الموسم الكروي الجديد، تمهيدا لحسم الصفقة بشكل رسمي بين الناديين خلال الفترة المقبلة.

وأصبح رجب بكار خارج حسابات نادي بيراميدز في الوقت الحالي، رغم مشاركته بشكل أساسى في العديد من المباريات خلال الموسم الجاري، لكن الفترة الأخيرة، شهدت استبعاده باستمرار من التدريبات الجماعية والمباريات.

وقام رجب بكار بالتوقيع على عقود انتقاله لنادي الزمالك، في جلسة جمعته مع مسئولي النادي الأبيض خلال الأيام الماضية، انتظارا لحسم الصفقة بشكل رسمي بين الناديين، وانتهاء المفاوضات في الفترة المقبلة، في ظل تردد أنباء عن إمكانية إبرام صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز بالميركاتو الصيفي المقبل.

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ويسعى نادي الزمالك لحسم صفقة رجب بكار مبكرا، في ظل دخول اللاعب في حسابات النادي الأهلي، خلال الفترة الحالية، من أجل تدعيم الجبهة اليمنى بالفريق الأحمر خاصة بعد رحيل أحمد فتحى وانتقاله لصفوف بيراميدز مع بداية الموسم الجديد، وزاد اهتمام الأهلي بضم بكار بعد رحيل السويسرى رينيه فايلر الذى كان يرفض التعاقد مع اللاعب مكتفيًا بوجود محمد هانى فى هذا المركز.

وقام مسئولو بيراميدز باستبعاد رجب بكار من حسابات إدارة النادى والجهاز الفنى لنهاية الموسم الجارى، حيث تم استبعاد اللاعب من المشاركة فى المباريات الرسمية وكذلك التدريبات الجماعية، منذ مباراة الفريق السماوى مع المصرى البورسعيدى والتى جمعتهما على استاد برج العرب بالجولة 26 من عمر مسابقة الدورى، وانتهت بفوز الفريق البورسعيدى بهدف دون رد.

وبعد فترة من الاستبعاد، عاد رجب بكار للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه، وتحديدًا قبل مواجهة الاتحاد السكندرى، إلا إن اللاعب فوجئ بعد ذلك باستبعاده من جديد من التدريبات الجماعية، ليعلم إنه لن يشارك مرة أخرى حتى نهاية الموسم الجارى.