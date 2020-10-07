شكرا لقرائتكم بعد إصرار موسيمانى.. تعرف على موقف بيراميدز من استمرار أحمد فتحى مع الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعاد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي فتح ملف الإبقاء على أحمد فتحي في الأهلي وعدم رحيله لبيراميدز بداية من الموسم المقبل، بعد انتهاء عقده، خاصة بعد توقيعه رسميًا لبيراميدز بداية من الموسم الجديد، حيث يرى موسيمانى أن أحمد فتحي يعد واحدًا من أهم لاعبي الفريق مؤكدًا لإدارة القلعة الحمراء أن الإبقاء عليه مهم للغاية، إلا أن الإدارة أكدت صعوبة الأمر لسببين الأول هو الفرق الكبير بين عرض الأهلي وطلبات اللاعب فيما يخص التجديد، والسبب الثاني هو توقيع أحمد فتحي لبيراميدز بشكل رسمي ومن ثم في حالة توقيعه للأهلي ستحدث مشكلة كبيرة وقد يتعرض اللاعب للإيقاف، إلا أنهم منحوا موسيماني وعدًا بالتعاقد مع ظهير ايمن سوبر بداية من الموسم الجديد.

وكشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز عن إمكانية استمرار أحمد فتحى مع المارد الأحمر، رغم توقيعه للفريق السماوى، مؤكدًا أن الجوكر لم يتحدث مع أى مسئول فى بيراميدز عن رغبته فى عدم إتمام الصفقة، ومن ثم البقاء مع الأهلى، كما أنه فى حال رغبة مسئولى المارد الأحمر فى عدم رحيل أحمد فتحى فعليهم أن يفتحوا خط مفاوضات مع نظرائهم فى بيراميدز لشراء اللاعب، خاصة أنه أصبح مرتبطاً بعقد ولا يمكن رحيله إلا عن طريق ناديه الجديد.

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وأضاف المصدر، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن أحمد فتحى وقع على عقود انتقاله لصفوف بيراميدز لمدة 3 سنوات مقبلة بداية من الموسم المقبل، وفى حال توقيع عقود مع الأهلى فسيتعرض اللاعب للإيقاف بسبب التوقيع لناديين.

وأشار المصدر إلى أن أحمد فتحى سعيد بخطوة انتقاله لنادى بيراميدز، ولم يتحدث مع أى مسئول عن التراجع عن تلك الخطوة، خاصة أن بيراميدز لديه طموح خلال الفترة المقبلة بالمشاركة فى دورى أبطال أفريقيا، والمنافسة الشرسة على لقب الدورى الممتاز، وجميع البطولات التى سيشارك بها الفريق السماوى.