شكرا لقرائتكم نبيل الحلفاوى: ساسى وبن شرقى وزيرو بإمكانهم ترجيح كفة الزمالك أمام الرجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى الفنان نبيل الحلفاوى أن الثلاثى أشرف بن شرقى وفرجانى ساسى وأحمد السيد زيزو بإمكانهم ترجيح كفة الزمالك فى مواجهة الرجاء المغربى بينما يشترط تفوق الاهلى على الوداد المغربى أن يكون الفريق الأحمر بالكامل فى فورمته ، وكتب نبيل الحلفاوى عبر حسابه على تويتر :"بالنسبة لمباريات قبل النهائي الأفريقية. ثلاثة إن يكونوا في مستواهم المفروض أن يرجحوا كفة الزمالك أمام الرجاء.. بن شرقي وساسي وزيزو. لا أستطيع بالنسبة للأهلي أمام الوداد أن أحدد لاعبين بعينهم.. لازم الفريق كله يبقى فايق".

وسيكون الصراع مشتعلاً بين أندية نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا للتتويج باللقب، بعدما أصبحت فرص الجميع متساوية بعد فترة التوقف الطويلة التى امتدت لأكثر من 5 أشهر بسبب جائحة كورونا، ويتنافس على اللقب الأهلي والزمالك مع الثنائى المغربى الوداد والرجاء، حيث يلتقى الأول مع الأول والثانى ضد الثانى فى ديربيات مصرية مغربية مثيرة.

ويلتقي الوداد والأهلي يوم 17 أكتوبر المقبل فى ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال، بينما يلعب الرجاء والزمالك يوم 18 من الشهر ذاته بنفس الدور، وستكون المباراتان فى المغرب، بينما تقام مباراتا الإياب فى ملعب برج العرب، حيث يلتقى الأهلي والوداد يوم 23 أكتوبر، والزمالك والرجاء فى اليوم التالى من الشهر ذاته.

وتأهل الأهلى لمواجهة الوداد المغربى بعدما تخطى عقبة صن دوانز بطل جنوب أفريقيا، ولعب المارد الأحمر ست مباريات حصد 11 نقطة وسجل 7 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف، ويعد حسين الشحات نجم الفريق هو الهداف برصيد 5 أهداف.

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وعلى نفس الوتيرة لعب الوداد المغربى 6 مباريات بدورى أبطال أفريقيا حصد ٩ نقاط وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف، ويعد أيوب الكعبى هو هداف الفريق برصيد 3 أهداف.

وتأهل الزمالك لملاقاة الرجاء المغربي بعدما تخطى عقبة الترجي التونسي ولعب الفارس الأبيض 6 مباريات حصد 9 نقاط وسجل 5 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف، ويعد المغربى أشرف بن شرقى نجم الفريق هو الهداف برصيد 6 أهداف.

وعلى نفس الوتيرة لعب الرجاء المغربى 6 مباريات بدورى أبطال أفريقيا حصد 11 نقطة وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف، ويعد بدر بانون هو هداف الفريق برصيد 3 أهداف.

بالنسبة لمباريات قبل النهائي الأفريقية.

ثلاثة إن يكونوا في مستواهم المفروض أن يرجحوا كفة الزمالك أمام الرجاء.. بن شرقي وساسي وزيزو.

لا أستطيع بالنسبة للأهلي أمام الوداد أن أحدد لاعبين بعينهم.. لازم الفريق كله يبقى فايق.