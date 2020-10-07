شكرا لقرائتكم اتجاه في الزمالك لرفض عرض الهلال السوداني لبيع رزاق سيسيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدرس إدارة الزمالك رفض عرض الهلال السوداني المقدم للتعاقد مع الايفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق والمعار الي الاتحاد السكندرى، بعدما تقدم النادي السودانى بطلب رسمي للتعاقد مع سيسيه بداية من الموسم المقبل.

ويأتي سبب اقتراب الزمالك من رفض العرض السوداني هو رغبة إدارة النادي في انضمام اللاعب لدورى خليجي قوى في حالة عدم استمراره في الزمالك الموسم المقبل.

ولم يتضمن عرض الهلال السوداني أي مقابل مادى وإنما جاء عبارة عن خطاب رغبة في التعاقد ولمعرفة طلبات الزمالك الرسمية للاستغناء عن اللاعب.

من ناحية أخرى يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمواجهة وادي دجلة المقرر لها غدًا ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى، عقب خوض المران في ملعب النادي، حيث يختار البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني للفريق قائمة لاعبين تضم 21 لاعبًا علي أن يتم استبعاد 3 لاعبين قبل المباراة من بينهم حارس مرمى.

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وحرص البرتغالى باتشيكو علي عقد جلسة فنية مطولة مع اللاعبين في مران الأمس شرح خلالها أخطاء مباراة سموحة في كأس مصر خاصة من لاعبي الوسط حيث أكد باتشيكو للاعبين أن لاعبي الوسط يعانون من البطء الشديد في نقل الهجمة من الدفاع الي الهجوم، وهو أهم سبب في قلة الفاعلية الهجومية للاعبي الزمالك خلال المباراتين الماضيتين، كما انتقد باتشيكو تراجع لاعبي الخط الدفاعي وعدم التركيز خلال بعض أوقات المباريات ما يتسبب في دخول أهداف ساذجة.

فيما كثّف محمد عواد حارس مرمى الفريق من اتصالاته الساعات الماضية مع بعض الوكلاء ومسئولي الأندية الخليجية للحصول علي عرض اعارة او بيع في أي دورى خليجي تمهيدا للرحيل عن الزمالك بعدما اتفق مع إدارة الزمالك علي الرحيل بنهاية الموسم الحالي بسبب عدم مشاركته في المباريات واستبعاده الدائم من قوائم المباريات.

وطلب عواد من بعض الوكلاء توفير عرض مميز ماليا من أحد الأندية الخليجية سواء علي سبيل البيع او الإعارة ، وهو الشرط الوحيد الذي وضعته إدارة الزمالك لرحيل عواد ، بأن يكون العرض مميزا ماليا ويعوض القيمة المالية التي دفعها الزمالك لنادى الوحدة السعودى من اجل التعاقد مع عواد.