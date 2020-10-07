معلومات عن مواجهة إنبي ضد الأهلي قبل موقعة الدوري الليلة

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جدة - عمرو شويل إنبي ضد الأهلي

تتواصل اليوم الأربعاء منافسات الجولة 32 بالموسم رقم 61 للدوري المصري بلقاءين حيث يستضيف بيراميدز ثالث الترتيب برصيد 60 نقطة نادي مصر الذي يحتل المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة وفقد فرصته في البقاء منذ الجولة السابقة وينطلق اللقاء على ملعب الدفاع الجوي في تمام الخامسة والنصف تحت إدارة الحكم أحمد العدوي. إنبي ضد الأهلي

في الثامنة مساء يستضيف ملعب السلام مواجهة انبي أمام الأهلي بصافرة الحكم محمد يوسفونستعرض موقف طرفي هذا اللقاء الهام في الجدول وتاريخ المواجهات بينهما ونبذة عن حكم اللقاء في النقاط الأتية:

إنبي ضد الأهلي

1- يحتل فريق انبي المركز الخامس برصيد 45 نقطة من 31 مباراة فاز في 11 وتعادل في 12 وخسر 8 مباريات وسجل 31 هدفاً وعليه 28.

2- الأهلي في المركز الأول برصيد 82 نقطة من 31 مباراة أيضاً تفوق في 26 منها وتعادل في 4 وخسر مباراة واحدة وسجل 68 هدفاً مقابل 8 في شباكه.

3- يتربع محمد شريف المعار من الأهلي في صدارة هدافي نادي انبي برصيد 12 هدفاً علماً بأنه لن يشارك في اللقاء بسبب وجود بند في عقد الإعارة يمنعه من المشاركة أمام فريقه الأصلي.

4- سجل وليد سليمان 8 أهداف وضعته على رأس قائمة هدافي الأهلي هذا الموسم بفارق هدف واحد فقط عن عمرو السولية وهدفين عن النيجيري جونيور أجايي.

5- سقط انبي في فخ التعادل مع نادي مصر (1 – 1) في الجولة السابقة بعدما تأخر بهدف الكيني كليف نياكيا في الدقيقة 54 ثم أدرك التعادل عبر أحمد علي في الدقيقة 66 وأقيم اللقاء في الثالث من أكتوبر الجاري.

6- تفوق الأهلي على المقاولون العرب (1 – 0) في الجولة 31 في أول لقاء له تحت قيادة مديره الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

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7- يغيب عن صفوف الأهلي في هذا اللقاء عدد من العناصر البارزة على رأسها الحارس محمد الشناوي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأحمد الشيخ والثلاثي المحترف التونسي علي معلول و الأنجولي جيرالدو والسنغالي اليو بادجي بعد تعرضه لكدمة في الكاحل.

8- 34 مباراة جمعت الطرفين في الدوري منذ صعود انبي للأضواء موسم 2002 – 2003.

9- الأرقام تؤكد تفوق الأهلي بـ 23 فوزاً مقابل 4 للفريق البترولي وتعادلا 7 مرات ’ وسجل الأهلي 62 هدفاً مقابل 33 هدفا لـ انبي.

10- المواجهة الأولى بالجولة الثالثة عشرة موسم 2002 – 2003 وتفوق الأهلي (2 – 1) تقدم مجدي عبد العاطي لـ انبي وتعادل محمد جودة للأهلي من ركلة جزاء ثم رجح أحمد بلال كفة فريقه.

11- في الجولة الخامسة عشرة بالموسم الحالي كانت المواجهة الأخيرة بين الطرفين في التاسع من أغسطس الماضي وتفوق الأهلي (2 – 0) بتوقيع الظهيرين محمد هاني والتونسي علي معلول.

12- يُدير اللقاء الحكم محمد يوسف الذي ظهر في 11 مباراة في الدوري هذا الموسم من بينها لقائي انبي أمام سموحة والإسماعيلي في الجولتين الثالثة والثامنة والعشرين.

13- يوسف الذي أدار اللقاء الافتتاحي بالموسم الجاري بين طلائع الجيش والمقاولون أشهر خلال اللقاءات السابقة 46 ورقة صفراء وخلت المباريات التي أدارها من الكروت الحمراء ’ واحتسب 8 ركلات جزاء منها واحدة لمصلحة انبي أمام سموحة سجل منها محمد شريف الهدف الوحيد في الخسارة (1 – 2).