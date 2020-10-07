شكرا لقرائتكم لاعب محلي جديد يدخل حسابات الأهلي لتدعيم الهجوم في الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل لاعب محلي جديد دائرة اهتمامات النادي الأهلي لتدعيم خط الهجوم في الموسم الجديد، في الوقت الذي تعرض ادارة الأهلي حاليا جميع اللاعبين المعروضين علي الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد لفريق الكرة.

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وعلم الخليج 365 أن كريم الطيب مهاجم نادي أسوان لاقى مستواه استحسان عددا من صناع القرار داخل منظومه الكرة بالأهلي ،ليتم عرض الأمر على موسيماني لحسم رغبته في الحصول على خدماته قبل التقدم بعرض رسمي لأسوان لشرائه.

ويرى مسئولو الأهلي أن كريم الطيب سيمثل اضافة فنية للفريق بسبب امكانباته الفنية والبدنية الجيدة، بالاضافة لكونه لن يشغل مكان في قائمة الفريق في الموسم الجديد حيث سيتم قيده تحت السن.