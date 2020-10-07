شكرا لقرائتكم مدرب حراس بيراميدز يُشيد بلياقة شريف إكرامى رغم الابتعاد عن المباريات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد دراجو مدرب حراس فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بمستوى اللياقة البنية لحارس المرمى الجديد شريف إكرامى، مؤكدًا إنه يتمتع بمستوى عالى من اللياقة رغم ابتعاده منذ فترة طولية عن المشاركة فى المباريات الرسمية، إلا إن اللاعب كان حريص على خوض تدريباته البدنية بشكل منفرد من أجل الحفاظ على معدل لياقته.

وشارك شريف إكرامى، يوم الإثنين الماضى، لأول مرة فى تدريبات فريقه الجديد بيراميدز، الذى انضم له لمدة 3 سنوات بداية من الموسم المقبل، ومن أبرز الملامح التى ظهرت على شريف خلال ظهوره الأول مع بيراميدز "نقصان الوزن والفورمة"، حيث يدخل الحارس تحديا جديدًا بتلك الخطوة.

وخاض شريف إكرامي تدريبات خفيفة بالجري حول الملعب كما أدى بعض التمرينات التأهيلية في بداية رحلة الإعداد للموسم الجديد، ورحب الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بالحارس الدولي بكلمة واحدة "أهلاً".

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وكان شريف إكرامى، أبدى سعادته البالغة للتواجد فى صفوف الفريق السماوى كونها تجربة رائعة للغاية مضيفا: "لمست فيها طموحا كبيرا وخططا ومقومات فنية تؤهل للمنافسة على لقب الدوري ومختلف البطولات الأخرى"، كما وجه الشكر لمسئولى النادى على تقديرهم وترك مساحة للتفكير في العرض، والتقدير الأدبي بعيدا عن الأمور المادية، مؤكدا: "لم أتردد كثيرا في قبول العرض المقدم من بيراميدز وهو النادي الأنسب بالنسبة لي".

وتابع حارس بيراميدز الجديد: "لا توجد مقارنة بين الأهلي وبيراميدز، فأنا مشواري انتهى في صفوف الأهلي ولدى تجربة جديدة مع بيراميدز، واخترته رغم العروض الأخرى المتاحة وهو تحد كبير بالنسبة لي في المرحلة المقبلة".

وأضاف: "أتمنى أن يكون انضمامي لبيراميدز بمثابة هدف أساسي للانضمام للمنتخب ولدي رغبة في إثبات نفسي أولا ثم اللعب في صفوف المنتخب".