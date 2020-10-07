شكرا لقرائتكم لويس إنريكي يطالب حارس تشيلسي بإثبات قدراته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شجع لويس إنريكي مدرب إسبانيا، الحارس كيبا أريزابالاغا على الارتقاء لمستوى التحديات بصفته الحارس الأساسي في تشيلسي وطالبه بإثبات قدراته وموهبته مع المنتخب الوطني لكرة القدم.

وأصبح كيبا أغلى حارس مرمى في العالم حين انتقل من أتليتيك بلباو إلى تشيلسي في 2018 مقابل 71 مليون جنيه إسترليني لكنه عانى للتأقلم على كرة القدم الإنجليزية ليستبعده المدرب فرانك لامبارد مؤخرا، وتعاقد النادي مع الحارس السنغالي إدوارد مندي مقابل 22 مليون جنيه الشهر الماضي لينافس كيبا على هذا المركز.

Advertisements

واستبعد لامبارد الحارس كيبا بعد أن تسبب في هدف في مباراة فريقه الافتتاحية بالدوري الممتاز هذا الموسم أمام برايتون وبعد الهزيمة 2-صفر أمام ليفربول، كما خسر كيبا مكانه في منتخب إسبانيا لصالح ديفيد دي خيا الشهر الماضي لكن يتوقع أن يشارك أساسيا في مباراة ودية يوم الأربعاء أمام البرتغال قبل مواجهتي سويسرا وأوكرانيا في دوري الأمم الأوروبية.

وقال لويس إنريكي في مؤتمر صحفي: كيبا ليس في موقف جيد. لكنها ليست نهاية العالم، إنها اللحظة المثالية بالنسبة له للنهوض من هذه الكبوة ليكشف عن معدنه الحقيقي، ما يمر به الحارس حاليا في تشيلسي يحدث لكل اللاعبين خلال مسيرتهم.

وأقر كيبا بأنه استمتع بلحظات أفضل في مسيرته لكنه أكد انه لا يعاني من تراجع في الثقة مشيرا إلى أنه لا يعتزم الرحيل عن تشيلسي، وقال: أنا بخير وما زلت قويا ولم أفقد ثقتي في نفسي. ربما لا يكون الوضع الذي حلمت به أو تمنيته لكن كلنا يمر بلحظات مثل هذه. أثق في قدرتي على قلب الأمور وسأبذل قصارى جهدي لهذا الهدف.