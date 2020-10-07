شكرا لقرائتكم "فيفا" ينوي افتتاح مقر جديد في باريس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الثلاثاء رغبته في افتتاح مقر جديد له بالعاصمة الفرنسية باريس مع بداية عام 2021 بعد اجتماع رئيسه جياني إنفتنتيو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لو غرايت يوم الاثنين لمناقشة الفكرة.

وتأسس الاتحاد الدولي عام 1904 عبر اتحادات فرنسا، بلجيكا، هولندا، إسبانيا، السويد، سويسرا والدنمارك لكرة القدم، ورئسه بين 1920 و1954 الأب الروحي لكأس العالم الفرنسي جول ريميه، علما أن "فيفا" انتقلت إلى سويسرا في العام 1932.

ويتمتع فيفا بمكانة جمعية غير ربحية، برغم وصول احتياطه إلى 2,74 مليار دولار أميركي بحسب تقريرها السنوي الأخير، وهي مكانة أكثر ملاءمة من الشركات.

وعزز البرلمان السويسري في 2015 مكافحة الفساد الخاص بنص أطلقت عليه وسائل الإعلام "قانون فيفا"، حيث كانت المنظمة العالمية في قلب المناقشات البرلمانية.