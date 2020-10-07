شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز يصدم الأهلى مجددا بسبب سيرينو.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجه مفاوضات الأهلى مع الأورجواني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي صعوبة بالغة بسبب تمسك مسئولى صن داونز الجنوب أفريقى باللاعب، ورغبتهم فى الإبقاء عليه لحاجة الفريق لجهوده، وشهدت الأيام الماضية تجدد محاولات الأهلى لضم نجم صن داونز مُستغلاً تعيين الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مديراً فنياً للأهلى، حيث يرتبط موسيمانى بعلاقة قوية مع سيرينو منذ أن كان يُدرّبه فى صن داونز لسنوات طويلة. وكان كثّف مسئولو النادى الأهلى مفاوضاتهم خلال الفترة الماضية لضم الأورجواني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقى والجزائرى يوسف البلايلى لاعب أهلى جدة السعودى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وتأتى محاولات الأهلى القوية لضم هذا الثنائى لتدعيم الفريق بصفقات قوية بعدما انتهى النادى من حسم ملف المدرب الجديد للفريق، حيث تم التعاقد مع بيتسو موسيماني لتدريب الفريق خلفاً للسويسري رينيه فايلر، ويرغب الأهلى فى الانتهاء من صفقتى سيرينو والبلايلى بشكل سريع فى ظل اقتناع الجميع فى النادى بقدرات الثنائى فاللاعب الأورجواني قضى سنوات طويلة مع موسيماني في صن دوانز وكلاهما يعرف الأخر جيداً كما أن الجميع يعرف قدرات البلايلي كأحد أبرز نجوم الكرة العربية في السنوات الماضية.

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