شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. باتشيكو يجعل باسم مرسى مُهاجمه الأول فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

عاد البرتغالى جايمى باتشيكو، فى ولاية ثانية لقيادة نادى الزمالك، ليستعيد معه نجوم القلعة البيضاء ذكرياتهم، وكانت البداية مع باسم مرسى، مهاجم الأبيض السابق والإنتاج الحربى الحالى، كيف كان للمدرب البرتغالى دور مهم فى مسيرته مع القلعة البيضاء، وقال باسم: "باتشيكو أول مدرب دربنى فى الزمالك وله فضل عليا، فى أول مباراة ودية سجلت هدف عجبه جدًا، وكنت سعيد لكلامه عنى بشكل جيد"، متابعًا: "أول مباراة كانت أمام سموحة ولم أبدأ المباراة وسجلت هدف فى آخر 3 دقائق بعدما شاركت بديلًا، وبعد المباراة قال لىٌ إننى سأشارك بشكل كبير الفترة المقبلة".

وعن ما حدث بعد ذلك معه قال: "بعدها فى مباراة حرس الحدود لم ألعب أى دقيقة فى هذه المباراة، وكنت حزين جدًا لأن فى هذا التوقيت كان من المفترض أن يكون هناك تجمع قريب للمنتخب وكنت أريد الانضمام، وبعد ذلك ذهبنا لمعسكر فى الجونة لمدة 15 يومًا وكان باين إنى متضايق جدًا، كلمنى وقال لىٌ اعتبر هذا المعسكر فترة إعداد لك وأنا أريد أن أشعر بأنك تريد أن تلعب".

وأضاف باسم مرسى: "تدربت بشكل جيد فى المعسكر وكان مبسوط بيا، بعدها كان فى مباراة أمام الاتحاد السكندرى وصنعت هدف لمؤمن زكريا، وبعدها لعبنا مباراة مع الرجاء فى إسكندرية ولعبت أساسى، وقال لى وقتها أنت من أحسن المهاجمين الذين دربتهم، وفعلا سجلت هدفين فى هذه المباراة، وبعد المباراة كان سعيد بيا جدًا وتنبأ إننى سأكون من أحسن اللاعبين فى الموسم"، مضيفًا: "بعد المباراة أصبحت أساسيًا ووضعنى فى كل حاجة ضربات الجزاء والفاولات وكل حاجة، وبعدها حصلت مشاكل وقرر يمشى، كلنا ذهبنا للفندق وطلبنا منه أن يستمر ووعدنا بأنه سيستكمل، بعدها كلمنى وقال لى إنه يحب الزمالك وإننى سأكمل مع أى مدرب ووقتها شعرت بأنه سيرحل وحصل وكنت حزين جدًا لرحيله".