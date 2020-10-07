تعرف على موقف بيراميدز من استمرار أحمد فتحى مع الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى فتح ملف الإبقاء على أحمد فتحى فى الأهلى وعدم رحيله لبيراميدز بداية من الموسم المقبل، بعد انتهاء عقده، خاصة بعد توقيعه رسميًا لبيراميدز بداية من الموسم الجديد، حيث يرى موسيمانى أن أحمد فتحى يعد واحدًا من أهم لاعبى الفريق مؤكدًا لإدارة القلعة الحمراء أن الإبقاء عليه مهم للغاية، إلا أن الإدارة أكدت صعوبة الأمر لسببين الأول هو الفرق الكبير بين عرض الأهلى وطلبات اللاعب فيما يخص التجديد، والسبب الثاني هو توقيع أحمد فتحي لبيراميدز بشكل رسمي ومن ثم في حالة توقيعه للأهلي ستحدث مشكلة كبيرة وقد يتعرض اللاعب للإيقاف، إلا أنهم منحوا موسيماني وعدًا بالتعاقد مع ظهير ايمن سوبر بداية من الموسم الجديد.

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وتسبب أحمد فتحي ظهير أيمن النادى الأهلى حاليًا، فى استبعاد رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز من حسابات إدارة النادى والجهاز الفنى للفريق لنهاية الموسم الجارى، حيث تم استبعاد اللاعب من المشاركة فى المباريات الرسمية وكذلك التدريبات الجماعية، منذ مباراة الفريق السماوى مع المصرى البورسعيدى والتى جمعتهما على استاد برج العرب بالجولة 26 من عمر مسابقة الدورى، وانتهت بفوز الفريق البورسعيدى بهدف دون رد.