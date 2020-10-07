شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف بيراميدز من استمرار أحمد فتحى مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى فتح ملف الإبقاء على أحمد فتحى فى الأهلى وعدم رحيله لبيراميدز بداية من الموسم المقبل، بعد انتهاء عقده، خاصة بعد توقيعه رسميًا لبيراميدز بداية من الموسم الجديد، حيث يرى موسيمانى أن أحمد فتحى يعد واحدًا من أهم لاعبى الفريق مؤكدًا لإدارة القلعة الحمراء أن الإبقاء عليه مهم للغاية، إلا أن الإدارة أكدت صعوبة الأمر لسببين الأول هو الفرق الكبير بين عرض الأهلى وطلبات اللاعب فيما يخص التجديد، والسبب الثاني هو توقيع أحمد فتحي لبيراميدز بشكل رسمي ومن ثم في حالة توقيعه للأهلي ستحدث مشكلة كبيرة وقد يتعرض اللاعب للإيقاف، إلا أنهم منحوا موسيماني وعدًا بالتعاقد مع ظهير ايمن سوبر بداية من الموسم الجديد.
لمعرفة موقف بيراميدز من استمرار أحمد فتحى مع الأهلى.. اضغط هنا
وتسبب أحمد فتحي ظهير أيمن النادى الأهلى حاليًا، فى استبعاد رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز من حسابات إدارة النادى والجهاز الفنى للفريق لنهاية الموسم الجارى، حيث تم استبعاد اللاعب من المشاركة فى المباريات الرسمية وكذلك التدريبات الجماعية، منذ مباراة الفريق السماوى مع المصرى البورسعيدى والتى جمعتهما على استاد برج العرب بالجولة 26 من عمر مسابقة الدورى، وانتهت بفوز الفريق البورسعيدى بهدف دون رد.
وبعد فترة من الاستبعاد، عاد رجب بكار للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه، وتحديدًا قبل مواجهة الاتحاد السكندرى، إلا أن اللاعب فوجئ بعد ذلك باستبعاده من جديد من التدريبات الجماعية، ليعلم إنه لن يشارك مرة أخرى حتى نهاية الموسم الجارى.
بيراميدز كان تعاقد رسميًا مع أحمد فتحى لمدة 3 سنوات مبلة، بعد أن رفض التجديد للأهلى، الأمر الذى أدى لقيام إدارة بيراميدز بعملية "تطفيش" رجب بكار لإفساح المجال أمام "الجوكر" الذى سينضم رسميًا لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.
عاد رجب بكار لحسابات النادى الأهلى خلال الفترة الحالية، من أجل تدعيم الجبهة اليمنى بالفريق الأحمر خاصة بعد رحيل أحمد فتحى وانتقاله لصفوف بيراميدز مع بداية الموسم الجديد، لاسيما أن رجب بكار كان خارج حسابات الأهلى فى الفترة الأخيرة، بسبب السويسرى رينيه فايلر الذى رفض التعاقد مع اللاعب مكتفيًا بوجود محمد هانى فى هذا المركز.
وكشف مصدر مطلع أن رجب بكار عاد لحسابات الأهلى من جديد، خاصة بعد رحيل رينيه فايلر، وتولى الجنوب أفريقي موسيمانى المهمة، لافتًا إلى أن إدارة القلعة الحمراء بدأت التحرك فى عدة اتحاهات من أجل الحصول على خدمات اللاعب بداية من الموسم الجديد.
فى نفس التوقيت، تبحث إدارة الزمالك عن تدعيم الجبهة اليمنى للفريق فى الموسم المقبل، حيث تم تحديد عدة أسماء من بينهم بكار، لاختيار الأفضل من بينهم لدعم تلك الجبهة مع للفريق تواجد حازم إمام الظهير الأيمن الحالى إلى جانب الصاعد أحمد عيد.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على موقف بيراميدز من استمرار أحمد فتحى مع الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.