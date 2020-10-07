شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لحظة وفاة مدرب فارسكور فى الملعب خلال مباراة أمام الروضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو للحظة وفاة أكرم حفيلة المدير الفنى لمركز شباب أهلى فارسكور، بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء قيادته لمباراة فريقه أمام الروضة أمس، المؤهلة للتصفيات النهائية لدورى القسم الثالث، حيث تعرض المدرب لأزمة قلبية أثناء الشوط الأول.

وأعلنت صفحة نادى أهلى فارسكور أمس عن وفاة أكرم حفيلة، معلقين: "ينعي المهندس محمد عسيلي رئيس مجلس إدارة النادى وأعضاء مجلس الإدارة فقيد الشباب الكابتن أكرم حفيلة المدرب القدير ومدير النادي السابق إنا لله وإنا إليه راجعون خالص العزاء للأسرة الكريمة وللفقيد الرحمة وللأهل الصبر والسلوان".