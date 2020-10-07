اتجاه فى الزمالك لرفض عرض الهلال السودانى لبيع رزاق سيسيه

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس إدارة الزمالك رفض عرض الهلال السودانى المقدم للتعاقد مع الإيفوارى رزاق سيسيه لاعب الفريق والمعار إلى الاتحاد السكندرى، بعدما تقدم النادى السودانى بطلب رسمى للتعاقد مع سيسيه بداية من الموسم المقبل.

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من ناحية أخرى يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمواجهة وادى دجلة المقرر لها غدًا ضمن مباريات الجولة الـ 32 للدورى، عقب خوض المران في ملعب النادي، حيث يختار البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني للفريق قائمة لاعبين تضم 21 لاعبًا علي أن يتم استبعاد 3 لاعبين قبل المباراة من بينهم حارس مرمى.

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وحرص البرتغالى باتشيكو علي عقد جلسة فنية مطولة مع اللاعبين في مران الأمس شرح خلالها أخطاء مباراة سموحة في كأس مصر خاصة من لاعبي الوسط حيث أكد باتشيكو للاعبين أن لاعبي الوسط يعانون من البطء الشديد في نقل الهجمة من الدفاع الي الهجوم، وهو أهم سبب في قلة الفاعلية الهجومية للاعبي الزمالك خلال المباراتين الماضيتين، كما انتقد باتشيكو تراجع لاعبي الخط الدفاعي وعدم التركيز خلال بعض أوقات المباريات ما يتسبب في دخول أهداف ساذجة.

فيما كثّف محمد عواد حارس مرمى الفريق من اتصالاته الساعات الماضية مع بعض الوكلاء ومسئولي الأندية الخليجية للحصول علي عرض اعارة او بيع في أي دورى خليجي تمهيدا للرحيل عن الزمالك بعدما اتفق مع إدارة الزمالك علي الرحيل بنهاية الموسم الحالي بسبب عدم مشاركته في المباريات واستبعاده الدائم من قوائم المباريات.

وطلب عواد من بعض الوكلاء توفير عرض مميز ماليا من أحد الأندية الخليجية سواء علي سبيل البيع او الإعارة ، وهو الشرط الوحيد الذي وضعته إدارة الزمالك لرحيل عواد ، بأن يكون العرض مميزا ماليا ويعوض القيمة المالية التي دفعها الزمالك لنادى الوحدة السعودى من اجل التعاقد مع عواد.