شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم الطيران بثلاثية فى الظهور الأول لصفوت عبد الحليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 7 أكتوبر 1972 الأهلى يفتتح مبارياته فى دورى 1972/1973 باستاد القاهرة، ويهزم الطيران بثلاثية نظيفة سجل عادل الجمال فى بداية الشوط الأول، وأضاف محمود عبدالحي هدفين فى الشوط الثانى، فى أول ظهور لكل من صفوت عبدالحليم، ووحيد كامل، وعادل عزيز.

صفوت عبد الحليم، أو "المايسترو الصغير"، قائد الفريق الأول لكرة القدم فى حقبة السبعينيات (ما يُعرف بجيل التلامذة) ولاعب وسط القلعة الحمراء الأسبق، يعد أحد المواهب الكروية التى لاتنسى فى الكرة المصرية وأضف إلى ذلك أنه لم يعرف طعم الهزيمة أمام الزمالك ونجح فى زيارة شباك الفريق الأبيض فى مناسبة واحدة.

ولد صفوت عبد الحليم كابتن الأهلى ونجم خط الوسط فى السبعينيات، بمنطقة الشرابية، فى التاسع من أكتوبر عام 1951، وبدأ مشواره مع السحرة المستديرة فى قطاع الناشئين الأحمر وانضم إلى ناشئى الأهلى وهو فى الحادية عشرة من عمره، وتم تصعيده إلى الفريق الأول عام 1968، قبل أن يتم السابعة عشرة، عندما أشركه الراحل محمد عبده الوحش أمام الجيش العراقى فى الثانى من أبريل 1968.

يعتبر صفوت عبد الحليم أحد نجوم فرقة التلامذة، وشارك نجم الأهلي الراحل لأول مرة مع الفريق الأحمر رسميا، أمام الطيران في افتتاحية موسم 1972/1973، وحقق مع الأهلي بطولة الدوري 6 مرات، وكأس مصر مرتين.

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خاض عبد الحليم، 148 مباراة مع الشياطين الحمر سجل خلالها 6 أهداف فقط، على الرغم من بدايته كمهاجم، منها هدفا في شباك عادل المأمور حارس الزمالك.

اعتزل نجم الأهلي المخضرم، في نهاية موسم 1980/1981، وكان القائد الراحل قد احترف خلال مسيرته الكروية فترة في لبنان في النصف الأول من السبعينيات.

بعد الاعتزال اتجه صفوت عبد الحليم للعمل التدريبي فشغل منصب مدرب الفريق الأول للأهلي مع المدير الفني شوقي عبد الشافي، وتوجا بلقب كأس مصر 1991.

ورحل صفوت عبد الحليم عن عالمنا في نهاية سبتمبر 2018، عن عمر ناهز 67 عاما إثر حريق شب في منزله.