شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلى المتوقع أمام إنبى.. الشحات وكهربا أساسيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى على التشكيل الذى سيخوض به مباراة إنبى المقر لها الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، على استاد الأهلى بالسلام، فى الجولة الـ32 لبطولة الدورى الممتاز التى توّج بها الأهلى مؤخرًا للمرة الـ42 فى تاريخه والخامسة على التوالى، ويضم التشكيل المتوقع للأهلى فى مباراة الليلة، كلاً من: على لطفى، محمد هانى، أيمن اشرف، حمدى فتحى، أحمد فتحى، عمرو السولية، ديانج ، كهربا، قفشة ، حسين الشحات ومروان محسن.

وشهدت قائمة الأهلي للمباراة غيابات كثيرة لأسباب مختلفة حيث يغيب كلاً من : ياسر إبراهيم للإيقاف فيما يغيب للإصابة كل من محمود وحيد ومحمود متولي وأحمد الشيخ ومحمد الشناوي ورامي ربيعة وآليو بادجي وجيرالدو كما يغيب الدولي التونسي على معلول لتواجده في بلاده لقضاء إجازة ثم الانضمام لمنتخب تونس.

وأعلن بيتسو موسيماني قائمة تضم 22 لاعبًا للمباراة، هم: محمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن وصالح جمعة ووليد سليمان وأيمن أشرف وعلي ‏لطفي وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة وأحمد فتحي وجونيور ‏أجايي ومحمد هاني وشادي رضوان وفارس طارق ومحمد محمد مغربي ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد ‏فخري وأحمد طارق ومصطفى شوبير، وبذلك شهدت القائمة تواجد ما يقرب من 8 لاعبين صاعدين، وتُعد مباراة إنبي هي الثانية للمدرب الجنوب أفريقي بعدما قاده للمرة الأولى في لقاء المقاولون الأخير الذى فاز فيه الأهلى بهدف نظيف.