شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعلن اللجوء للفيفا لإعادة مباراة الزمالك فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، أنه يعلم أن اتحاد الكرة سيرفض المذكرة التى تقدم بها وطالب خلالها بإعادة مباراة فريقه الأول أمام الزمالك بدور الـ16 ببطولة كأس مصر، بعد مشاركة إمام عاشور وإحرازه هدفًا رغم إيقافه من قبل لجنة الانضباط لمدة مباراة، على خلفية أحداث مباراة المصرى البورسعيدى بالدورى.

وأضاف فرج عامر، فى تصريحات إذاعية، أنه لن يترك حق فريقه وسيلجأ للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" والمحكمة الرياضية من أجل المطالبة بإعادة المباراة أو احتساب سموحة فائزًا، نظرًا لمشاركة لاعب "موقوف" فى اللقاء، قائلاً: "إذا فشلت محاولتنا سواء على المستوى المحلى أو الدولى فيكفينا شرف المحاولة، ونحن نمتلك كل المستندات التى تؤكد صحة موقفنا".

وأردف رئيس سموحة حديثه مؤكدًا أنه تقدم بمذكرة أخرى ضد حكم المباراة الذى احتسب ركلة جزاء غير صحيحة لصالح الزمالك، مشيرًا إلى أن جميع خبراء التحكيم أجمعوا على أنها ليست ركلة جزاء، وقمنا بتسديد رسوم تلك الشكوى والبالغة 5 آلاف جنيه.

وتحدث فرج عامر عن مصير حسام حسن مهاجم الفريق، مؤكدًا أنه حدد 50 مليون جنيه سعرًا لبيع اللاعب، خاصة أنه يمتلك العديد من العروض الرسمية والشفهية التى تطلب الحصول على خدمات حسام حسن، نظرًا لكونه من أفضل المهاجمين فى الدورى المصرى حاليًا.