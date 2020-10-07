13 معلومة عن مواجهة الأهلى وإنبى قبل صدام الليلة.. فيديو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل، اليوم الأربعاء، منافسات الجولة 32 بالموسم رقم 61 للدورى المصرى بلقاءين، حيث يستضيف بيراميدز ثالث الترتيب برصيد 60 نقطة نادى مصر الذى يحتل المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة وفقد فرصته فى البقاء منذ الجولة السابقة وينطلق اللقاء على ملعب الدفاع الجوى فى تمام الخامسة والنصف تحت إدارة الحكم أحمد العدوى.

وفى الثامنة مساء يستضيف ملعب السلام مواجهة إنبى أمام الأهلى بصافرة الحكم محمد يوسف، ونستعرض موقف طرفى هذا اللقاء المهم فى الجدول وتاريخ المواجهات بينهما ونبذة عن حكم اللقاء فى النقاط الأتية:

1- يحتل فريق إنبى المركز الخامس برصيد 45 نقطة من 31 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 12 وخسر 8 مباريات وسجل 31 هدفاً وعليه 28.

2- الأهلى فى المركز الأول برصيد 82 نقطة من 31 مباراة أيضاً تفوق فى 26 منها وتعادل فى 4 وخسر مباراة واحدة وسجل 68 هدفاً مقابل 8 فى شباكه.

3- يتربع محمد شريف المعار من الأهلى على صدارة هدافى نادى إنبى برصيد 12 هدفاً علماً بأنه لن يشارك فى اللقاء بسبب وجود بند فى عقد الإعارة يمنعه من المشاركة أمام فريقه الأصلي.

4- سجل وليد سليمان 8 أهداف وضعته على رأس قائمة هدافى الأهلى هذا الموسم بفارق هدف واحد فقط عن عمرو السولية وهدفين عن النيجيرى جونيور أجايى.

5- سقط إنبى فى فخ التعادل مع نادي مصر (1 – 1) في الجولة السابقة بعدما تأخر بهدف الكيني كليف نياكيا في الدقيقة 54 ثم أدرك التعادل عبر أحمد علي في الدقيقة 66 وأقيم اللقاء في الثالث من أكتوبر الجاري. Advertisements

6- تفوق الأهلى على المقاولون العرب (1 – 0) فى الجولة 31 فى أول لقاء له تحت قيادة مديره الفنى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى. 7- يغيب عن صفوف الأهلى فى هذا اللقاء عدد من العناصر البارزة على رأسها الحارس محمد الشناوى وياسر إبراهيم ورامى ربيعة وأحمد الشيخ والثلاثى المحترف التونسى علي معلول والأنجولى جيرالدو والسنغالى أليو بادجى بعد تعرضه لكدمة في الكاحل. 8- 34 مباراة جمعت الطرفين في الدوري منذ صعود انبي للأضواء موسم 2002 – 2003.

9- الأرقام تؤكد تفوق الأهلي بـ 23 فوزاً مقابل 4 للفريق البترولي وتعادلا 7 مرات، وسجل الأهلي 62 هدفاً مقابل 33 هدفا لـ انبي. 10- المواجهة الأولى بالجولة الثالثة عشرة موسم 2002 – 2003 وتفوق الأهلي (2 – 1) تقدم مجدي عبد العاطي لـ إنبي وتعادل محمد جودة للأهلي من ركلة جزاء ثم رجح أحمد بلال كفة فريقه. 11- في الجولة الخامسة عشرة بالموسم الحالى كانت المواجهة الأخيرة بين الطرفين فى التاسع من أغسطس الماضى وتفوق الأهلى (2 – 0) بتوقيع الظهيرين محمد هانى والتونسى على معلول.

12- يُدير اللقاء الحكم محمد يوسف الذى ظهر فى 11 مباراة فى الدورى هذا الموسم من بينها لقائى انبى أمام سموحة والإسماعيلي في الجولتين الثالثة والثامنة والعشرين. 13- يوسف الذى أدار اللقاء الافتتاحى بالموسم الجارى بين طلائع الجيش والمقاولون أشهر خلال اللقاءات السابقة 46 ورقة صفراء وخلت المباريات التي أدارها من الكروت الحمراء ’ واحتسب 8 ركلات جزاء منها واحدة لمصلحة انبي أمام سموحة سجل منها محمد شريف الهدف الوحيد في الخسارة (1 – 2).

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