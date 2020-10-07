"موقفنا قوي وننتظر فيفا".. محامي كهربا يكشف تطورات أزمته مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف أشرف عبد العزيز المحامي الخاص باللاعب محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب فريق النادي الأهلي، أن موقف موكله قوي وفقًا للمستندات المقدمة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأضاف محامي اللاعب في تصريحات عبر "الخليج 365" اليوم الأربعاء :"ننتظر جلسة من فيفا للنظر في الاستئناف الذي تم تقديمه على تغريم اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا"".

وتابع :"موقفنا القانوني قوي وفقًا للمستندات التي قمنا بتقديمها".

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وواصل محامي اللاعب الحديث :"أتواصل حاليًا مع محامي كهربا الإيطالي في فيفا من أجل معرفة موعد النظر في هذا الاستئناف على العقوبة".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر فرض عقوبة مالية على اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" قدرها 2 مليون دولار بعد رحيله عن الزمالك في الصيف الماضي إلى فريق ديبورتيفو آفيس البرتغالي.

وانتقل "كهربا" إلى صفوف الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من الفريق البرتغالي، ليشارك رفقة الفريق البرتغالي في 17 مباراة استطاع من خلالها أن يسجل أربعة أهداف مقابل صناعة ثلاثة أهداف حاسمة.