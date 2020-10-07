تقارير: فايلر أحد المرشحين لتدريب زيورخ السويسري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير سويسرية إن رينيه فايلر مدرب الأهلي السابق، أحد المرحشين لتدريب نادي زيورخ بعد إقالة مدربه للودوفيك ماجنين.

وكان زيورخ قد أصدر بيانًا رسميًا يوم الاثنين الماضي، أعلن خلاله إنهاء الاتفاق بينه وبين ماجنين بعد 10 سنوات من العمل سويًا.

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وبحسب ما ذكرته صحيفة "le nouvelliste" السويسرية فإن نادي زيورخ أمامه اثنين من المرشحين لخلافة ماجنين هما مارك شنايدر ورينيه فايلر.

وأشارت الصحيفة إلى أن شنايدر قد استقال من وظيفته كمدرب لفريق ثون قبل ساعات فقط من إعلان رحيل ماجنين.

كما لفتت إلى أن فايلر متاح حاليًا في السوق بعد رحيله عن الأهلي المصري الذي تٌوج معه بلقب الدوري المصري الممتاز.