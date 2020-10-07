"مو بطلاً".. مسن "مشرد" يكشف كواليس إنقاذ صلاح له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تناولت صحيفة "ذا صن" البريطانية، لفتة إنسانية رائعة من النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف ليفربول، تجاه "مسن مشرد" بعد مباراة "الريدز" ضد آرسنال في الجولة قبل الماضية.

الصحيفة البريطانية، قالت إن صلاح أنقذ رجلاً مسنًا يدعى "ديفيد كريج" بعدما تعرض صاحب الـ50 عامًا لمضايقات من مجموعة "متنمرين".

الرجل وصف محمد صلاح بـ"البطل" بعدما قام بمنحه 100 جنيه إسترليني لإنقاذ الرجل والذي لا يمتلك مأوى، إلى جانب قيامه بالرد على الشخصين اللذان تعرضا للرجل المسن.

وقال كريج في تصريحات تناولتها الصحيفة :"كان مو رائعًا تمامًا كما هو مع ليفربول على أرض الملعب".

وتابع :" عندما سمع ما كانت تقوله لي مجموعة من الفتيان، ثم التفت إليهم وقال،"قد تكون أنت في غضون بضع سنوات".

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وواصل :"عندما منحني محمد صلاح هذا المبلغ لم أصدق، يا لها من أسطورة".

وأنهى :"مو هو بطل واقعي في عيناي وأريد أن أشكره".

وأظهرت العدسات قيام صاحب الـ28 عامًا بالوقوف في محطة وقود بالقرب من ملعب الآنفيلد، لينقذ الرجل المسن من "المتنمرين".

جدير بالذكر أن صلاح حصل على لاعب الشهر وعلى أفضل هدف مع ليفربول خلال الشهر المنقضي بعدما سجل حتى الآن خمسة أهداف في الموسم الجديد بواقع ثلاثة أهداف "هاتريك" في ليدز يونايتد وهدفين في شباك أستون فيلا.