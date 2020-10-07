مرتضى منصور: لن أفتح مدرجات ملعب الزمالك.. ولدي رسالة للجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أيمن جيلبرتو:

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الذي صدر قرار من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقافه بأنه لن يفتح مدرجات النادي حتى لا تحدث فوضى في الشوارع، وطالب الجماهير بالالتزام وعدم التجمهور بمحيط النادي.

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد أصدرت قرارًا بإيقاف مرتضى منصور عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك: "أشكر جماهير الزمالك، ومجموعات الأولترا بعد أن أصبحت معنا، وأطالبهم بعدم النزول للشارع".

وصرح "لا نريد أي فوضى، مصر أهم من مرتضى منصور، النزول للتظاهر مرفوض حتى لو هذا أدى لعدم وجودي رئيسًا للزمالك أو عضو مجلس شعب، أرفض تخريب مصر".

Advertisements

وتابع "لن أفتح المدرجات في نادي الزمالك لكي تتم مؤازرة اللاعبين في التدريب، لا أريد أن تحدث فوضى في البلد بسبب الزمالك ورئيسه، سوف يندس بعض الأشخاص بين 100 ألف مشجع للزمالك وتحدث أزمة".

ووجه رسالة لمحمود الخطيب رئيس الأهلي قائلاً "لماذا لا تقدم شكاوي ضد تركي آل الشيخ؟، بالطبع نحترم آل الشيخ والحمد لله أنه بصحة جيدة حاليًا، وهو رجل في كلمته".

وواصل "هناك محاولات لتهديد وزير الرياضة، أنتظر منه التدخل وتنفيذ القانون، وبالنسبة لي فإنني لم أخسر أي قضية من قبل".

وأشار "أريد أيضًا أن أوجه الشكر لجميع اللاعبين بعد رسائل الدعم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك أعضاء مجلس الإدارة على مساندتهم لي، وتجمع رموز ونجوم الزمالك القدامى سيكون داخل صالة النادي لكي لا يحدث أي مشاكل".

وفتح مرتضى منصور النار على مسؤولي اللجنة الأولمبية هشام حطب وياسر إدريس بسبب القرار الأخير، بجانب حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.