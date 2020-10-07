«باتشيكو» يحذر لاعبي الزمالك من الاستهتار بـ«دجلة»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص جامي باتشيكو، المدير الفني للزمالك، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق، بعد مران الثلاثاء.
وحذر «باتشيكو» لاعبيه من الاستهتار بمواجهة وادي دجلة المتواجد ضمن فرق القاع.
وشدد «باتشيكو» على اللاعبين بسرعة الارتداد من الهجوم للدفاع عند فقدان الكرة والضغط على لاعبي وادي دجلة في كل أرجاء الملعب وعدم السماح لهم بتناقل الكرة وإفساد أي محاولة هجومية لهم، والسعي لمباغتتهم بهدف مبكر من البداية يربك حساباتهم.
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