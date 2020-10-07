شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في تلفزيون ”الخليج 365”: رفع راتب مدرب حراس الأهلي لـ12 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون ”الخليج 365” عن أن مسئولو النادي الأهلى قرروا زيادة الراتب الشهرى الخاص بمشيل يانكونى مدرب حراس مرمي الفريق بعد موافقته على الاستمرار بالجهاز الجديد والانفصال عن السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق.

أضاف الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون ”الخليج 365” على مواقع التواصل الاجتماعي أن راتب يانكونى مدرب حراس مرمى النادي الأهلي أصبح 12 ألف دولار بدلا من 10 آلاف دولار.

تابع شبانه في تلفزيون الخليج 365 أنه هناك حالة ارتياح لدي مسئولي النادي الأهلي بعد المستوي الذي يقدمه محمد الشناوي في الفترة الأخيرة وأصبح ابرز لاعبي الاهلى في الموسم الحالي.

شاهد لايف شبانه على تلفزيون الخليج 365

ويتناول محمد شبانه فى برنامجه استعدادات الاهلي والزمالك لمباريات الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا ، كما يتطرق للحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد، والراحلين عن الفريق أيضا

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.