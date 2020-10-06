شكرا لقرائتكم خبر عن بادجى يغيب عن مران الأهلى الجماعى بسبب كدمة فى كاحل القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتفى السنغالي أليو بادجي لاعب وسط الاهلي بأداء جلسة في «الجيم» على هامش مران ‏الفريق، الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة إنبي المقرر إقامتها مساء غدٍ الأربعاء، ضمن ‏منافسات الجولة 32 في بطولة الدوري الممتاز، حيث خاض اللاعب جلسة «جيم»، بعد تعرضه لكدمة في كاحل القدم أبعدته عن المشاركة في ‏المران الجماعي اليوم، ويخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

وأدى الأهلى مرانه مساء اليوم الثلاثاء، واشتمل على جانب بدني خفيف، فيما ركز بيتسو موسيماني، المدير ‏الفني للفريق، على تدريبات الكرة وأجرى تقسيمة بطول الملعب «تراى ماتش»، وحرص على ‏تصويب الأخطاء الخاصة بالتحرك وبناء الهجمات.

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وأعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي سلبية تحليل الـ«رابيد تيست»، الذي أجراه اللاعبون والجهاز الفني استعدادًا لمواجهة إنبي وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني تحليل «رابيد تيست» أمس، على هامش مران الفريق الصباحي، وفق البروتوكول الطبي الخاص بإجراء الفحوصات قبل المباريات الرسمية، ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا ، وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم مساء اليوم، قبل الدخول في معسكر استعدادًا لمواجهة إنبي.

من ناحية أخرى، يبحث بيتسو موسيمانى مع جهازه المعاون حلول أزمة الدفاع التى تُطارد الفريق فى مباراة إنبى حيث يواجه الأهلى أزمة دفاعية أمام إنبي بسبب كثرة الغيابات، حيث يفقد الفريق كلا من ياسر إبراهيم للأيقاف ورامى ربيعة ومحمود متولى للإصابة.