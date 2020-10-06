شكرا لقرائتكم خبر عن مش هتصدق ماذا قال محمد شبانه فى تلفزيون ”الخليج 365” عن مرتضى منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر الإعلامى محمد شبانه فى تلفزيون ”الخليج 365” مفاجأة بأن قرار استبعاد المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، قرار نهائى ولا رجعة فيه، والقصة أصبحت منتهية بعزله 4 سنوات ، قائلا "قصة مرتضي منصور مع اللجنة الأوليمبية إنتهت و أغلق ، ولن يصبح مرتضى منصور رئيسا لنادى الزمالك لمدة 4 سنوات".

أضاف محمد شبانه فى تلفزيون ”الخليج 365”: "ليس من حق مرتضى منصور توقيع أي أوراق داخل نادي الزمالك من تاريخ صدور قرار اللجنة الأوليمبية وبدأت من أمس 5 أكتوبر بعد إخطار الزمالك بهذا القرار، وبالتالى أى قرار يتخذ من رئيس نادى الزمالك يعد باطل ولا يتم العمل به.

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ويتناول محمد شبانه فى برنامجه استعدادات الأهلى والزمالك لمباريات الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا، كما يتطرق للحديث عن الصفقات الجديدة للقطبين الأهلى والزمالك فى الموسم الجديد، والراحلين عن الفريق أيضا.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

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