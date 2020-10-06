الشباب والرياضة تطلق غدا الحملة القومية للتوعية بأهمية الأمن القومى المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي ،غدا الأربعاء في الواحدة ظهرا، بدء الحملة القومية للتوعية بأهمية الأمن القومي المصري والإفريقى تحت شعار «تصدوا معنا»،بمشاركة شباب مراكز الشباب والكيانات الشبابية بمحافظة البحر الأحمر عبر الفيديو كونفرانس.
وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن دعوة السيد الرئيس تحملنا جميعًا مسئولية كبيرة من خلال تحمل كل فرد ومؤسسة بمسؤلياتها والقيام بدورها تجاه وطننا مصر حمايةً لحاضره وصونًا لمستقبله.
يأتي ذلك في إطار احتفالات الدولة المصرية بأعياد انتصارات اكتوبر وإستغلال طاقات الشباب بشكل ايجابي ومفيد لهم وللوطن واحياء نموذج القدوة لدى الشباب من خلال القاء الضوء على ابطال حرب اكتوبر العظماء.
وتدور محاور هذه الحملة حول إبراز التحديات من أهمها ،أهمية العمق الافريقي للامن القومى المصرى، الربط بين الامن القومى المصرى والافريقي، ابعاد ومستويات الامن القومى، يحاضر أولي اللقاءات العميد أركان حرب/ إيهاب طلعت المستشار بكلية الدفاع الوطني .
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