شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شريف يعود لدجلة استعدادًا للزمالك بعد مشاركته مع منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد أحمد شريف لاعب الفريق الكروى الأول بنادى وادى دجلة، لتدريبات فريقه الجماعية بعد المشاركة مع منتخب الشباب تحت 20 سنة بقيادة ربيع ياسين، أمام نادى الأميرية وانتهت بفوز المنتخب بهدفين نظيفين في المباراة الودية التي أقيمت عصر أمس الأثنين، بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة.. أحرز هدفي منتخب الشباب حسام أشرف ويوسف لبيب، ومنح المدير الفني لمنتخب الشباب الفرصة لجميع اللاعبين للمشاركة في المباراة علي مدار الشوطين من المباراة التى خاضها المنتخب استعدادًا لبطولة شمال أفريقيا بتونس في نوفمبر المقبل.

وينتظم أحمد شريف فى تدريبات وادى دجلة الجماعية، استعدادًا لمواجهة الزمالك، يوم الخميس المقبل، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

من ناحية أخرى، تقدم ماجد سامى مالك نادى وادى دجلة، بتظلم رسمى لاتحاد الكرة، ضد قرار لجنة الانضباط يوم 21 سبتمبر الماضى بتغريمه 50 ألف جنيه، لما بدر منه ضد الجبلاية على مواقع التواصل الاجتماعى، عندما كتب على صفحته تغريدة وصف فيها تقنية الفار بتقنية العار فى إشارة إلى الظلم التحكيمى المتعمد ضد فريقه.

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وقال ماجد سامى فى التظلم المقدم لاتحاد الكرة إنه ليس من عناصر المنظومة الكروية لأنه ليس رئيس ناد أو عضو مجلس إدارة وبالتالى لا يجب أن يتعرض لعقوبات.. وكانت لجنة الانضباط اجتمعت أمس الاثنين فى اتحاد الكرة، واستقرت على إيقاف فرجانى ساسى لاعب الزمالك 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه بعد ما بدر منه تجاه حكم مباراة فريقه أمام المصرى فى الجولة الـ31 للدوري، وإيقاف إمام عاشور مباراة وتغريمه 50 ألف جنيه لاستفزازه لاعبي الفريق البورسعيدي بعد نهاية اللقاء.

كما استقرت لجنة الانضباط باتحاد الكرة على إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك مباراة وتغريمه 50 ألف جنيه، وذكر تقرير مراقب المباراة أن إمام عاشور استفز لاعبي المصري عقب نهاية المباراة بين الفريقين الخميس الماضي والتي فاز بها الزمالك بهدف دون رد سجله محمود علاء من ركلة جزاء.