شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يرفض احتراف زيزو فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض البرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفني البرتغالى لفريق الزمالك ، احتراف أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق ، بعدما تلقى الأخير عرضا من الدورى السعودى، بعدما ابدى باتشيكو اعجابه بمستوى زيزو في المباريات التي خاضها الزمالك تحت قيادة المدير الفني البرتغالي الذي تولي المسئولية مؤخرا خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وتحدث باتشيكو مع إدارة الكرة طالبهم ببقاء أحمد سيد زيزو ورفض أي عروض يتلقاها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لحاجة الفريق له ، وهو الامر الذي توافق مع رغبة مسئولي الزمالك الذين يفضلون بقاء اللاعب للموسم المقبل مع الزمالك

من ناحية أخرى حرص البرتغالى باتشيكو علي عقد جلسة فنية مطولة مع اللاعبين في مران اليوم شرح خلالها أخطاء مباراة سموحة في كأس مصر خاصة من لاعبي الوسط حيث أكد باتشيكو للاعبين ان لاعبي الوسط يعانون من البطء الشديد في نقل الهجمة من الدفاع الي الهجوم، وهو اهم سبب في قلة الفاعلية الهجومية للاعبي الزمالك خلال املباراتين الماضيتين، كما انتقد باتشيكو تراجع لاعبي الخط الدفاعي وعدم التركيز خلال بعض أوقات المباريات مما يتسبب في دخول اهداف ساذجة.

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فيما كثّف محمد عواد حارس مرمى الفريق من اتصالاته الساعات الماضية مع بعض الوكلاء ومسئولي الأندية الخليجية للحصول علي عرض اعارة او بيع في أي دورى خليجي تمهيدا للرحيل عن الزمالك بعدما اتفق مع إدارة الزمالك علي الرحيل بنهاية الموسم الحالي بسبب عدم مشاركته في المباريات واستبعاده الدائم من قوائم المباريات.

وطلب عواد من بعض الوكلاء توفير عرض مميز ماليا من أحد الأندية الخليجية سواء علي سبيل البيع او الإعارة ، وهو الشرط الوحيد الذي وضعته إدارة الزمالك لرحيل عواد ، بأن يكون العرض مميزا ماليا ويعوض القيمة المالية التي دفعها الزمالك لنادى الوحدة السعودى من اجل التعاقد مع عواد.