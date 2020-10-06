شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن أشرف يشارك فى مران الأهلى ومحمود وحيد فى "الجيم" وتراى ماتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك أيمن أشرف، لاعب الاهلي في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة إنبي التي تقام مساء غدٍ، ضمن منافسات الجولة ٣٢ فى بطولة الدورى الممتاز ، وخضع أيمن أشرف لفحص طبي قبل انطلاق المران، للتأكد من جاهزيته بعد شكوى من آلام في القدم، خلال مشاركته في مباراة المقاولون العرب الأخيرة، وأدى الأهلي مرانه اليوم، واشتمل على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة.

على صعيد متصل ، أدى محمود وحيد، لاعب الفريق جلسة في «الجيم» مساء اليوم الثلاثاء، ثم استكمل برنامجه بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، واشتكى وحيد من إصابة في العضلة الضامة أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي، وقام بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمشاركة الجماعية.

كما ركّز بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق على تدريبات الكرة خلال المران وأجرى موسيماني أكثر من تقسيمة بالكرة لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية، ثم أجرى تقسيمة بطول الملعب «تراي ماتش» بمشاركة حارسين، حرص خلالها على الحديث أكثر من مرة مع اللاعبين لتصويب الأخطاء.