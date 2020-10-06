شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى يواصل التأهيل بالأهلى وأحمد الشيخ فى "الجيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى أحمد الشيخ، لاعب الاهلى جلسة في «الجيم» على هامش مران الفريق، الذى أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة إنبى التى تقام مساء غدٍ فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز، واكتفى الشيخ بأداء تدريبات تأهيلية، بعد شكوى اللاعب من إصابة عضلية، ويستعد للعودة للمشاركة فى المران الجماعى فور التعافى منها، تمهيدًا للمرحلة المقبلة.

فيما واصل محمد الشناوي، حارس الفريق تنفيذ برنامجه العلاجي على هامش المران وقام الشناوي بإجراء جلسات علاجية ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه، لتجهيزه للعودة للمشاركة في المران الجماعي ، واشتكى الشناوي من إصابة بشد في العضلة الضامة، خلال مشاركته في مباراة المقاولون العرب، ويقوم بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة.

على صعيد متصل ، قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن ياسر إبراهيم، لاعب الفريق يغيب عن مباراة إنبي بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة المقاولون العرب..وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا للمباراة، واشتمل على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة ، وأجرى بيتسو موسيماني، المدير الفني، تقسيمة بطول الملعب «تراي ماتش»، لتنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية.