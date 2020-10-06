شاهد ما قام به منتخب مصر للشباب قبل التدريب فى يوم نصر أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران منتخب الشباب مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين المدير الفني لشباب الفراعنة ، تأدية اللاعبين للنشيد الوطني، احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ولتعزيز روح الولاء والانتماء لدي اللاعبين الشباب ، وظهر على لاعبي منتخب مصر للشباب حالة من الالتزام الشديد نظرا لسماع صوت النشيد الوطني المصري لذا قرر المدير الفني تكرار التجربة قبل بداية كل تدريب لمنتخب الشباب .
ويستأنف منتخب الشباب تدريباته الجماعية، حاليا، استعدادا لمواجهة وادي دجلة يوم الخميس المقبل وديا وحقق منتخب الشباب الفوز على نظيره فريق الأميرية بهدفين وديا، أمس، الإثنين.منتخب الشباب
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فى سياق متصل ، وافق الجهاز الفنى لمنتخب الشباب تحت 20 عاما، بقيادة ربيع ياسين، على طلب النادى الأهلي باستعادة خدمات محمد المغربى مدافع المنتخب الشاب والفريق الأحمر وتواصل مسؤولو النادي الأهلي مع الجهاز الفني للمنتخب لاستعادة خدمات المغربى للمشاركة فى مران الفريق الأول استعدادا لمباراة إنبي بعد غد الأربعاء.
وفى السياق ذاته، انضم محمد سمير، مدافع فريق طلائع الجيش، لمعسكر منتخب الشباب، اليوم، الاثنين، بعد موافقة ناديه على طلب جهاز المنتخب بضم اللاعب نظرا للغيابات الكثيرة التي يعاني منها منتخب الشباب منذ بداية المعسكر المفتوح واقتراب موعد بطولة شمال أفريقيا بتونس في التاسع من نوفمبر .
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