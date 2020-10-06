شكرا لقرائتكم خبر عن غيابات بالجملة فى قائمة بيراميدز لمواجهة نادى مصر.. وعودة بكرى بعد الشفاء من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى لفريق نادى بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة إف سي مصر المقرر لها فى الخامسة والنصف من مساء غدًا الأربعاء، على استاد الدفاع الجوى فى الجولة 32 من الدوري الممتاز، وتشهد القائمة غيابات بالجملة، حيث يغيب عمر جابر بسبب الإيقاف لحصوله على 3 بطاقات صفراء، بجانب إيريك تراورى وولفريد كانون لتواجدهما مع منتخبى بوركينا فاسو وكوت ديفوار فى التجمع الدولى، بجانب على جبر للإصابة، كما يستمر استبعاد كلاً من رجب بكار وإسلام عيسى من المشاركة.

وشهدت القائمة عودة عبد الله بكرى بعد شفائه من فيرس كورونا، الذى تعرض له وأدى لغيابه عن مواجهات فريقه السابقة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان

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خط الدفاع: محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد فتحي - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني - إبراهيم عادل - محمود حمادة

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس