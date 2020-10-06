شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يخضع لتحليل "رابيد تسيت" استعدادًا لمواجهة الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، بقيادة أحمد كشرى مدرب الفريق، اليوم الثلاثاء، لإجراءات تحليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة أبناء الجنوب أمام حرس الحدود، والتى من المقرر إقامتها فى الخامسة والنصف مساء الخميس المقبل على ملعب اتحاد الشرطة، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام، وتعتبر المباراة حاسمة فى ضمان بقاء أبناء الجنوب فى الدورى الممتاز.



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ويسعى أبناء كشرى إلى استعادة النتائج الإيجابية بعد تلقى ثلاث هزائم متتالية بنفس النتيجة هدف نظيف، بداية من مباراة الجونة ثم المصرى وأخيراً وادى دجلة، حيث كان الفوز على الزمالك هو آخر انتصار حققه أبناء الجنوب.

وتوقف رصيد أسوان عند النقطة 34 فى المركز الـ 12 بعد ثلاث هزائم متتالية، حيث خاض أسوان 31 جولة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 وخسر 13 آخرين.

من جانبه، شدد اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان على أهمية التركيز والروح والالتزام داخل وخارج الملعب، وشدد رئيس مجلس الإدارة على حرص وسعى إدارة النادى على توفير المستحقات المالية أولا بأول، مؤكداً أن نادى أسوان ملتزم تاريخيا وماليا تجاه حقوق جميع من يعمل بالمنظومة الكروية وإدارة النادى لن تبخل على الفريق بما يستحقة من مكافأت مالية بعد تحقيق أمال جماهير أسوان بالبقاء فى الممتاز.

ونقل سليمان رسالة دعم ومساندة وثقة باسم مجلس الإدارة للجهاز الفنى واللاعبين وطالبهم بتحقيق آمال جماهير أسوان بالبقاء بالممتاز بعد النتائج الإيجابية والصورة التى ظهر بها الفريق ونالت تقدير واحترام الجميع.