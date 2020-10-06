شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن سلبية تحليل رابيد تيست لاعبين قبل مباراة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي سلبية تحليل الـ«رابيد تيست»، الذي أجراه اللاعبون والجهاز الفني استعدادًا لمواجهة إنبي، المقرر إقامتها مساء غدٍ الأربعاء ضمن منافسات الدوري الممتاز، وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني تحليل «رابيد تيست» أمس، على هامش مران الفريق الصباحي، وفق البروتوكول الطبي الخاص بإجراء الفحوصات قبل المباريات الرسمية، ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا ، وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم مساء اليوم، قبل الدخول في معسكر استعدادًا لمواجهة إنبي.

من ناحية أخرى، يبحث بيتسو موسيمانى مع جهازه المعاون حلول أزمة الدفاع التى تُطارد الفريق فى مباراة إنبى حيث يواجه الأهلى أزمة دفاعية أمام إنبي بسبب كثرة الغيابات، حيث يفقد الفريق كلا من ياسر إبراهيم للأيقاف ورامى ربيعة ومحمود متولى للإصابة كما تعرض تعرض أيمن أشرف للإصابة فى "أنكل" القدم قد تمنعه من المشاركة فى اللقاء.

وقام موسيمانى خلال مران الأمس بتصعيد أكثر من ناشئ بعضهم يلعب فى خط الدفاع أمثال محمد المغربى وعادل أحمد تمهيداً لضم أحدهم لقائمة الفريق فى مباراة إنبى إذا تطلب الامر ذلك.

ويفكر موسيمانى فى عدة حلول لأزمة الدفاع منها الاستعانة بحمدى فتحى فى الدفاع بجوار أيمن أشرف أذا أصبح الأخير جاهزاً للمباراة بجانب حلول أخرى تتمثل في الإستعانة بمحمد هاني أو أحمد فتحي في الخط الدفاعي.