شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السوداني يطلب رزاق سيسيه من الزمالك رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل مسئولو الهلال السوداني طلبًا رسميًا إلي نادي الزمالك للتعاقد مع الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الزمالك المعار إلى الاتحاد السكندري، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولم يتضمن العرض أي مقابل مادى وإنما جاء عبارة عن خطاب رغبة في التعاقد ولمعرفة طلبات الزمالك الرسمية للاستغناء عن اللاعب.

من ناحية أخرى حرص البرتغالى باتشيكو علي عقد جلسة فنية مطولة مع اللاعبين في مران اليوم شرح خلالها أخطاء مباراة سموحة في كأس مصر خاصة من لاعبي الوسط حيث أكد باتشيكو للاعبين أن لاعبي الوسط يعانون من البطء الشديد في نقل الهجمة من الدفاع إلى الهجوم، وهو أهم سبب في قلة الفاعلية الهجومية للاعبي الزمالك خلال المباراتين الماضيتين، كما انتقد باتشيكو تراجع لاعبي الخط الدفاعي وعدم التركيز خلال بعض أوقات المباريات ما يتسبب في دخول أهداف ساذجة.

فيما كثّف محمد عواد حارس مرمى الفريق من اتصالاته الساعات الماضية مع بعض الوكلاء ومسئولي الأندية الخليجية للحصول علي عرض إعارة او بيع في أي دورى خليجي تمهيدًا للرحيل عن الزمالك بعدما اتفق مع إدارة الزمالك علي الرحيل بنهاية الموسم الحالي بسبب عدم مشاركته في المباريات واستبعاده الدائم من قوائم المباريات.

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وطلب عواد من بعض الوكلاء توفير عرض مميز ماليًا من أحد الأندية الخليجية سواء علي سبيل البيع أو الإعارة، وهو الشرط الوحيد الذي وضعته إدارة الزمالك لرحيل عواد، بأن يكون العرض مميزًا ماليًا ويعوض القيمة المالية التي دفعها الزمالك لنادى الوحدة السعودى من أجل التعاقد مع عواد.