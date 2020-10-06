شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة قلبية تودى بحياة مدرب أثناء مباراة فى دورى الدرجة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى اليوم، أكرم حفيلة المدير الفنى لمركز شباب أهلى فارسكور، بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء قيادته لمباراة فريقه أمام الروضة، المؤهلة للتصفيات النهائية لدورى القسم الثالث، حيث تعرض المدرب لأزمة قلبية اثناء الشوط الأول. وأعلنت صفحة نادى أهلى فارسكور عن وفاة أكرم حفيلة، معلقين: "ينعي المهندس محمد عسيلي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء مجلس الإدارة فقيد الشباب الكابتن اكرم حفيلة المدرب القدير ومدير النادي السابق انا لله وانا اليه راجعون خالص العزاء للاسرة الكريمة وللفقيد الرحمة وللاهل الصبر والسلوان".

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