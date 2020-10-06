شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. موسيمانى يحاضر اللاعبين بالفيديو استعداداً لإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، المدير الفنى الجديد للأهلى محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة إنبى المقرر إقامتها غدًا فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز، وعقد موسيمانى محاضرة مع اللاعبين للحديث فى بعض الجوانب الفنية والخططية التى يرغب فى تنفيذها خلال مواجهة إنبى، ويدخل الأهلى معسكرًا اليوم استعدادًا لمواجهة إنبى غدًا الأربعاء، والتى يسعى خلالها الجهاز الفنى لاستكمال النتائج القوية فى بطولة الدورى، والتحضير لمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

على صعيد متصل، شهدت المحاضرات الإولى لموسيمانى مع لاعبى الفريق أحاديث خاصة من المدرب الذى تولّى المسئولية منذ أيام عن ضرورة تغيير خطة لعب المارد الأحمر حيث تحدث موسيمانى مع اللاعبين عن أهمية اللعب السريع ونقل الكرة من "لمسة واحدة" وعدم الإحتفاظ بالكرة كثيراً بجانب الأرتداد السريع للخلف من أجل أداء الواجب الدفاعى، ويرى موسيمانى أن اللعب السريع من أهم مقومات الفرق الكُبرى وهى طريقة تُضعف المنافس كثيراً وتُصيبه بالأرهاق.

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وتحدث موسيمانى الذى تولّى تدريب الأهلي خلفاً للسويسرى رينيه فايلر مع لاعبى الفريق عن ضرورة تطبيق وتنفيذ فكره ورؤيته الفنية داخل الملعب وهو أمر يتطلب من الجميع الإلتزام بالتعليمات الهجومية والدفاعية.

موسيمانى استفاد كثيراً من المدرسة البرازيلية فى التدريب من خلال عمله عدة سنوات مع المدرب البرازيلى الشهير كارلوس ألبيرتو بيريرا حيث تولى الأخير منصب المدير الفنى لمنتحب جنوب أفريقيا وعمل موسيمانى مُساعداً له الأمر الذى جعل مدرب الأهلى يكتسب ويستلهم التجربة البرازيلية الشهيرة فى الكرة ويقوم بتنفيذها وتطبيقها بعد ذلك فى تجربته الشهيرة والطويلة مع فريق ماميلودى صن داونز الذى تولّى تدريبه من 2012 حتى 2020.

واستطاع المدرب الجنوب أفريقى تحقيق نجاحات قوية مع صن داونز أبرزها 5 بطولات دورى محلى بالإضافة إلى لقب دورى أبطال أفريقيا لأول مرة فى تاريخ النادى على حساب الزمالك 2016، وتأهل بهم إلى كأس العالم للأندية ثم قادهم للقب السوبر الأفريقى 2017، فضاً عن كل ذلك جعل لفريق صن داونز "هوية" داخل الملعب وقجدّم الفريق عروض قوية نالت إعجاب القارة السمراء وجعل البعض يُشبه صن داونز بـ"برازيل أفريقيا" على صعيد الأندية.