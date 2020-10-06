أسوان يخضع لتحليل "رابيد تيست" استعدادًا لمباراة حرس الحدود

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، بقيادة أحمد كشرى مدرب الفريق، اليوم الثلاثاء، لإجراءات تحليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة أبناء الجنوب أمام حرس الحدود، والمقرر لها فى الخامسة والنصف مساء الخميس المقبل على ملعب اتحاد الشرطة، ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

ويواصل الفريق تدريباته استعداداً للمباراة المقبلة حيث بات أبناء الجنوب بحاجة إلى حصد 6 نقاط للإبقاء على حظوظهم فى

البقاء بالدورى العام بعد تلقى ثلاث هزائم متتالية.

وأغلق الجهاز الفنى للفريق صفحة الخسارة من وادى دجلة بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى العام، استعداداً لمواجهة حرس الحدود فى الجولة 32 والمقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، خاصة وأن الفوز على الحدود يعادل 6 نقاط باعتباره أحد المنافسين لأسوان فى

معركة البقاء.

من جانبه، شدد اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان على أهمية التركيز والروح والالتزام داخل وخارج الملعب، وشدد رئيس مجلس الإدارة على حرص وسعى إدارة النادى على توفير المستحقات المالية أولا بأول، مؤكداً أن نادى أسوان ملتزم تاريخيا وماليا تجاه حقوق جميع من يعمل بالمنظومة الكروية وإدارة النادى لن تبخل على الفريق بما يستحقة من مكافأت مالية بعد تحقيق أمال جماهير أسوان بالبقاء فى الممتاز.

وتوقف رصيد أسوان عند النقطة 34 فى المركز الـ 12 بعد ثلاث هزائم متتالية، حيث خاض أسوان 31 جولة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 وخسر 13 آخرين.