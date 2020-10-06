أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة إف سي مصر في الدوري الممتاز. ويحل نادي مصر ضيفا على بيراميدز في الخامسة والنصف من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في الجولة ٣٢ من الدوري الممتاز. وجاءت القائمة على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي - مهدي سليمان Advertisements خط الدفاع: محمد حمدي - طارق طه - عبد الله بكري - محمد عطوة - أحمد أيمن منصور خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد فتحي - أحمد توفيق - عبد الله السعيد - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني - إبراهيم عادل - محمود حمادة - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إسلام عيسى - عمر العيوني - إبراهيم عادل - محمود حمادة خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس ويغيب عن القائمة، عمر جابر بسبب الإيقاف لحصوله على ٣ بطاقات صفراء، بجانب إيريك تراوري وولفريد كانون لتواجدهما مع منتخبي بوركينا فاسو وكوت ديفوار في التجمع الدولي، بجانب علي جبر للإصابة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مدرب بيراميدز يعلن قائمة الفريق لمباراة نادي مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.