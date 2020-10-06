الشامي يقود تشكيل الإسماعيلي أمام الإنتاج الحربى

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها لقاء الإنتاج الحربى بعد قليل بالجولة الــ32 لبطولة الدورى المصري الممتاز لكرة القدم . التشكيل جاء كالتالى … حارس مرمى .. محمد فوزى. خط الدفاع .. محمود البدرى – محمد عمار – محمد هاشم – أحمد أيمن. Advertisements خط الوسط .. عماد حمدى – عمر الوحش. أمامهما .. همام طارق – أحمد مدبولى – وجيه عبد الحكيم. مدبولى – وجيه عبد الحكيم. خط الهجوم .. محمد الشامى. على مقاعد البدلاء .. محمد مجدى – محمد بيومى – ابراهيم ابو اليزيد – نادر رمضان – محمد صادق – محمد حمدى زكى – محمد مخلوف – محمد نصر – حازم مرسى.

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