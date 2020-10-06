الأهلي يعلن سلبية تحليل رابيد تيست قبل لقاء إنبي

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي ، سلبية تحليل الـ "رابيد تيست"، الذي أجراه اللاعبون والجهاز الفني استعدادًا لمواجهة إنبي، المقرر إقامتها مساء غد الأربعاء ضمنمنافسات الدوري الممتاز.
وأجرى لاعبو الفريق والجهاز الفني تحليل «رابيد تيست» أمس، على هامش مران الفريق الصباحي، وفق البروتوكول الطبي الخاصبإجراء الفحوصات قبل المباريات الرسمية، ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا.
وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم مساء اليوم، قبل الدخول في معسكر استعدادًا لمواجهة إنبي.
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