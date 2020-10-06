تفاصيل محاضرة موسيماني للاعبي الأهلي

عقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش،

استعدادًا لمواجهة إنبي المقرر إقامتها غدًا في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعقد موسيماني محاضرة مع اللاعبين للحديث في بعض الجوانب

الفنية والخططية التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة إنبي.

ويدخل الأهلي معسكرًا اليوم استعدادًا لمواجهة إنبي غدًا الأربعاء، والتي يسعى خلالها الجهاز الفني لاستكمال النتائج القوية في بطولة الدوري، والتحضير لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.