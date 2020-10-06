مصطفى فتحي يشارك في تدريبات الزمالك الجماعية

حرص مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الاستمرار في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.
وشارك فتحي مع اللاعبين الذين لميشاركوا في مباراة أمس أمام سموحة رغم خوضه اللقاء وذلك من أجل زيادة معدلات اللياقة الفنية والبدنية ورفع مستواه ليكون في جاهزية أكبر خلال الفترة المقبلة.
وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني قد منح اللاعبين الأساسيين راحة من التدريبات الجماعية واكتفى بخوضهم تدريبات استشفائية لتفادي الإجهاد.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره وادي دجلة والمقرر لها الخميس المقبل في الجولة ٣٢ من بطولة الدوري الممتاز.
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