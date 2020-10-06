الدرب الأحمر ينسحب من مواجهة صالات المنيا ويهديه 3 نقاط

حصد فريق كرة الصالات ، بنادي المنيا، 3 نقاط، اليوم الثلاثاء ، عقب انسحاب فريق الدرب الأحمر من المباراة ، والتي كان من المقرر عقدها في السادسة من مساء اليوم بالدوري الممتاز، كأولى المبارياتللفريقين عقب استئناف الدوري مرة أخرى.
وانتظره طاقم الحكام لمدة 15 دقيقة بأرض الملعب ، ولم يصل الفريق، ليطلق الحكم صافرة النهاية بفوز المنيا وحصوله على النقاط الثلاثة، وبذلك الفوز ، يرتفع رصيد فريق المنيا ، إلى 26 نقطة في المركز الرابع ، ويليه فريق البنك الأهلى، برصيد 24 نقطة.
وقال ياسر مصطفى ، مدير الكرة لفريق صالات المنيا، إن الفريق المنافس ، لم يصل إلى صالة الملعب بإستاد المنيا،
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