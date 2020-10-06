رموز الزمالك يعقدون جلسة تأييد لمرتضى منصور غدا

قرر نجوم ورموز كرة القدم بنادي الزمالك عقد جلسة تأييد للمستشار مرتضى منصور رئيس النادي وذلك فى الساعة الواحده والنصف ظهر غد الأربعاء.
تاني جلسة التأييد لرئيس للزمالكمن أجل مساندته فى التصدي ورفض قرار اللجنة الأوليمبية الخاص بإيقافه لمدة أربع سنوات وتغريمه ١٠٠ ألف جنيه وكذلك الوقوف يدا واحدة ضد الهجمات الشرسة التي يتعرض لها نادي الزمالك.
من جانبه أكد فاروق جعفر وطارق يحيى أن نجوم النادي القدامى عليهم دور كبير في مساندة رئيس النادي باعتباره رمز الزمالك وصاحب إنجازات يشهد بها القاصي والداني.
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