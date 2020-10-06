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الأهلي يعلن جاهزية أيمن أشرف لمواجهة إنبي

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شارك أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة إنبي التي تقام مساء

غدٍ، ضمن منافسات الجولة ٣٢ في بطولة الدوري الممتاز.

وخضع أيمن أشرف لفحص طبي قبل انطلاق المران، للتأكد من جاهزيته بعد

شكوى من آلام في القدم، خلال مشاركته في مباراة المقاولون العرب الأخيرة.

وأدى الأهلي مرانه اليوم، واشتمل على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة استعداداً لمواجهة إنبي.

وكان أيمن أشرف قد تعرض لإصابة في لقاء المقاولون في أنكل القدم.

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