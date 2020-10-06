شارك أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة إنبي التي تقام مساءغدٍ، ضمن منافسات الجولة ٣٢ في بطولة الدوري الممتاز.
وخضع أيمن أشرف لفحص طبي قبل انطلاق المران، للتأكد من جاهزيته بعدشكوى من آلام في القدم، خلال مشاركته في مباراة المقاولون العرب الأخيرة.
وأدى الأهلي مرانه اليوم، واشتمل على جانب بدني خفيف وتدريبات الكرة استعداداً لمواجهة إنبي.
وكان أيمن أشرف قد تعرض لإصابة في لقاء المقاولون في أنكل القدم.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يعلن جاهزية أيمن أشرف لمواجهة إنبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.