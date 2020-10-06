سوق الانتقالات | النجم الأردني موسى التعمري ينتقل إلى الدوري البلجيكي

غادر النجم الأردني موسى التعميري (23 عام) نادي أبويل نيقوسيا القبرصي لينتقل في ثاني تجاربه الأوروبية لنادي “هيفرلي لوفين” سادس الدوري البلجيكي حالياً بعد ثمان مباريات.

وأعلن النادي البلجيكي التوقيع مع النجم الأردني في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفي 2020 قادماً من أبويل نيقوسيا القبرصي ومشيداً بإمكانيات موسى التي أظهرها مع ناديه السابق ومعتبراً اياه إضافة كبيرة للفريق.

وقال المدير الفني للفريق البلجيكي ويم دي كورتي حول الصفقة : “يمكننا أن نفخر بأننا استطعنا إحضار موسى إلى لوفين. لديه الكثير من الصفات وبعد فترة التكيف سيصبح إضافة جيدة إلى فريقنا”.

وبدأ موسى التعمري مشواره الاحترافي في صفوف نادي شباب الأردن عام 2016 قبل أن يغادره نحو نادي الجزيرة الأردني الذي حقق معه لقب كأس الأردن عام 2017.

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وانتقل التعمري صيف 2018 لنادي أبويل نيقوسيا القبرصي في أولى تجاربه الخارجية حيث لفت الأنظار وقدم موسماً ناجحاً معهم تكلله بالفوز بلقب الدوري القبرصي موسم 2018/2019.

وفي الموسم الماضي تراجع المردود الهجومي للتعمري قليلاً رغم مشاركته في 34 مباراة كما حقق لقب كأس السوبر القبرصي مع أبويل نيقوسيا قبل مغادرة النادي هذا الصيف نحو محطته الجديدة في بلجيكا.

يذكر أن الجناح الطائر موسى التعميري دولي أردني منذ سن الـ 19 عام وقد لعب 15 مباراة دولية، وظهر لأول مرة في مباراة ودية أمام شقيقه المنتخب اللبناني عام 2016.