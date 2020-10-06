أخبار ريال مدريد | النادي الملكي لم يصرف أي قرش خلال الميركاتو الصيفي لأول مرة منذ 1980!

إكتفت إدارة ريال مدريد بقيادة الرئيس “فلورنتينو بيريز” بالبيع فقط ولم تصرف أي قرش في سوق الانتقالات الصيفي 2020 وهذا ما يحدث في النادي الملكي منذ 1980.

وتم تدعيم زين الدين زيدان بإستعادة اللاعبين المعارين فقط وهم الحارس الأوكراني “أندريا لونين” والشاب المتألق “مارتن أوديجارد” والظهير الأيمن “ألفارو أدريوزولا” العائد من بايرن ميونخ.

وراقب فلورنتينو بيريز سوق الانتقالات من بعيد، بسبب الوضع الاقتصادي الناجم عن الأزمة الصحية والذي دفع قادة ريال مدريد إلى توخِ الحذر طوال هذا الصيف الفريد من نوعه وكان النادي الملكي نشطًا من خلال بيع 8 لاعبين وإعارة 7 لاعبين آخرين.

ووصل ما لا يقل عن 131.5 مليون يورو من عمليات البيع وإعارة بعض الأسماء ما يساعد من تخفيف الأعباء المالية للنادي، بما في ذلك مبلغ 25 مليون يورو المفترض لنقل خاميس رودريجيز (سيتم تأكيده) و 4 ملايين يورو تم استردادها بفضل انتقال لاعب الفريق السابق دييجو يورينتي من ريال سوسيداد إلى ليدز يونايتد.

وسيستفيد ريال مدريد أيضاً من خيار أفضلية الشراء وسيكون قادرًا على تنشيط خيار إعادة الشراء لبورخا مايورال الذي انتقل إلى روما الإيطالي وسيرجيو ريجيلون من توتنهام وكذلك خرج خيسوس رينير على سبيل الإعارة لمدة موسمين نحو بوروسيا دورتموند الألماني.

والتالي قائمة المغادرين بصفة نهائية عن ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي 2020:

أشرف حكيمي إلى إنتر ميلانو الإيطالي (40 مليون يورو)

سيرجيو ريجيلون إلى توتنهام الإنجليزي (30 مليون يورو)

خاميس رودريجيز نحو إيفرتون الإنجليزي (25 مليون يورو)

أوسكار رودريجيز إلى إشبيلية (13.5 مليون يورو)

خافي سانشيز إلى بلد الوليد (3 مليون يورو)

دي فروتوس نحو ليفانتي 5 ملايين يورو

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داني غوميز نحو ليفانتي (2.5 مليون يورو)

ألبرتو سورو إلى غرناطة (2.5 مليون يورو)

والتالي الخارجين بنظام الإعارة من ريال مدريد هذا الصيف:

تاكوفوسا كوبو إلى فياريال (2.5 مليون يورو)

داني سيبايوس إلى آرسنال الإنجليزي (4 مليون يورو)

بورخا مايورال إلى روما الإيطالي (2 مليون يورو)

خيسوس فاييخو إلى غرناطة

جيسوس رينير إلى دورتموند الألماني

جاريث بيل إلى توتنهام هوتسبير

إبراهيم دياز إلى ميلان الإيطالي